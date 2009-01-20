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Sağlık

Beyin cerrahı 'Kıl Robot'!

Artık sağlığımız onların elinde olacak. 2 bilemediniz 3 saç teli kalınlığında robotlar beyin ameliyatı yapabilecek.

20 Ocak 2009 02:00

Avustralya’da, vücuda enjekte edilip beyin ameliyatı yapabilecek bir nanorobot geliştirildi. Monash Üniversitesi’nden James Friend, atardamarlara yerleştirilecek bir nanorobot üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi.

Nanorobotun 2-3 saç teli kalınlığında olduğunu belirten Friend, karşılarına çıkan en büyük engelin damardaki akıntıya karşı yol alabilecek kadar güçlü bir motor yapmak olduğunu söyledi.

Filmden esinlenildi

Friend, robotun motoruna Proteus isminin verildiğini, bu ismi verirken 1966’da çevrilen “Fantastik Yolculuk” (Fantastic Voyage) filminden esinlendiklerini anlattı. Filmde bilimadamlarınınbeyindeki pıhtıyı yok etmek için mikroskobik boyutlara küçültülen ‘Prometeus” adlı denizaltıya binerek damarlarda yaptıkları yolculuk anlatılıyor. Beyne yerleştirilen robotun zihni okuyarak istihbarat servislerince kullanılabileceği de iddia ediliyor.

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