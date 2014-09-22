Beyazsu pet şişelerle kaplandı!

Mardin, Nusaybin ve Midyat ilçelerinin arasında yer alan bir doğa harikası olan Avasipî (Beyazsu) şu an pet şişelerle kaplanmış durumda. Avasipî, başta Nusaybin olmak üzere çevredeki birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılıyor ve bölgenin gelişmeye açık turizm alanlarından biri.

Bianet’ten Bedri Adanır’ın haberine göre, Midyat'a bağlı olan Avasipî'de çöpler işletmecilerin kendi imkânlarıyla toplanıyor. Kanalizasyon şebekesi olmadığı için, kuyulara akıtılan lağım suları Midyat Belediyesi tarafından para karşılığı boşaltılıyor.

60 civarında restoran işletmesinin bulunduğu ve çok sayıda ziyaretçi alan Avasipî'de sivrisinekler turizmi kötü yönde etkiliyor. İşletmeci İdris Akyüz, bu sebeple ziyaretçilerin burada daha az zaman geçirdiğini ifade etti: "Çöplerimizi kendi imkânlarımızla topluyoruz. Kanalizasyon şebekesi yok. Belediye lağım kuyularını para karşılığı boşaltıyor. Sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmıyor."

Ayrıca Akyüz, balık çiftliklerinin ölü balıkları suya atmaları nedeniyle suyun kirlendiğini ve koktuğunu ifade ederek belediye tarafından denetim yapılmamasına tepki gösterdi.

Birçok işletmeci ve ziyaretçi de benzer sorunlara dikkat çekerken, belediye yetkilisi Şeyhmus Gümüş, çöplerin toplanmadığını ve çöp konteynırlarının bulunmadığını kabul ediyor. Gümüş, kanalizasyon şebekesi ve ilaçlama konularının yeni büyükşehir statüsüne geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, büyükşehir statüsüne yeni kavuştukları için henüz kurumlaşmalarını tamamlayamadıklarını, bu yüzden çalışmalara hızla başlayamadıklarını söylediler. Ayrıca benzer birçok konunun gündemlerinde olduğunu ve hızla gerekli işlemlerin yapılacağını da dile getirdiler.