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Beyazıt'ta gözaltına alınan Alman çocuk sınır dışı edilecek!

İstanbul Üniversitesi’ndeki saldırıları protesto ederken Beyazıt Meydanı'nda darp edilerek gözaltına alınan Alman vatandaşı çocuk sınır dışı edilecek

15 Ekim 2014 14:37

13 Ekim’de Beyazıt Meydanı’nda gözaltına alınan 15 yaşındaki S.A. adlı kız çocuğu ertesi gün savcıya ifade vermek üzere aynı gün serbest bırakıldı. Savcıyla görüşmenin ardından ise serbest bırakılmayarak sınır dışı edilmek üzere Kemerburgaz’daki devlet yurduna götürüldü.

Beyza Kural'ın Bianet'teki haberine göre, Avukat Şükriye Erden "Devletin vatandaşlığa göre ayrım yapmasını doğru bulmadığını, S.A.’nın yurtta tutulmasının normal olmadığını" söyledi.

Gözaltına alınan dördü 18 yaşından küçük 23 kişi de aynı gün serbest bırakıldı.

 

Türkiye’deki 2. gününde gözaltı

 

Erden’in anlatımına göre Türkiye asıllı Almanya Vatandaşı S.A. 12 Ekim’de burada yaşayan ablasını ziyaret etmek ve tatil için Türkiye’ye geldi.

Arkadaşı ile Beyazıt’ta gezerken kalabalığı görerek durdu, polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

Yanındaki Türkiye vatandaşı arkadaşı serbest bırakılırken, S.A. ertesi sabah saat 09.00’da savcıya ifade vermek üzere ablasına teslim edildi.

Sabah belirlenen saatte savcıyla görüşmeye giden S.A.’nın işlemleri akşama dek sürdü, bu kez serbest bırakılmayarak sınır dışı edilmek üzere yurda gönderildi.

Erden, "S.A.’nın sekiz gün sonra dönüş biletinin olduğunu belirtmelerine rağmen bu kararın alındığını söyledi, devletin hakkaniyetli davranması gerektiğini" anlattı.

 

AİHM hukuksuz bulmuştu

 

Fransa’da öğrenci olan ve İstanbul’da İnsan Hakları Derneği’nde (İHD) staj yapan Elisa Marianne Couvert’ın Gezi direnişinde gözaltına alındıktan sonra Kumkapı Yabancılar Misafirhanesi’nde tutulmasını mahkeme “hukuksuz” bulmuştu.

Mahkeme, “hakkında henüz kesin karar verilmemiş ve pasaportu olduğu kesin olan bir kişinin doğrudan doğruya Kumkapı’daki geri gönderme merkezine teslim edilmesinde hukuka uygunluk yoktur” kararını vermişti. 

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