T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Beyazıt Öztürk Kanal D'den ayrılıyor mu?

Öztürk'ün Beyaz Show'u 19 yıldır devam ediyor

01 Eylül 2015 11:18

Kanal D'de 19 senedir devam eden Beyaz Show'un artık yayınlanmayacağı iddiasına Beyazıt Öztürk, “Kanal D, benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak” diyerek yalanladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztürk önceki gün Kuruçeşme’deki bir markette görüntülenen ünlü şovmen, iddiayla ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: “Asılsız bunlar. Yıllar önceki dedikoduyu yeniden çıkarmışlar. Benim özdeşleştiğim yer, Kanal D’dir. Kanal D benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak.”

 

 

ETİKETLER

beyaz showhaberbeyazıt öztürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24