Beyazıt Öztürk Kanal D'den ayrılıyor mu?

Kanal D'de 19 senedir devam eden Beyaz Show'un artık yayınlanmayacağı iddiasına Beyazıt Öztürk, “Kanal D, benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak” diyerek yalanladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztürk önceki gün Kuruçeşme’deki bir markette görüntülenen ünlü şovmen, iddiayla ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: “Asılsız bunlar. Yıllar önceki dedikoduyu yeniden çıkarmışlar. Benim özdeşleştiğim yer, Kanal D’dir. Kanal D benim evim. ‘Beyaz Show’ yeni sezonda yine Kanal D ekranında olacak.”