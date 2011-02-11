-BEYAZIT KULESİ'NDE RESTORASYON İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yangın Kulesi'nin restorasyonu başladı. İÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İÜ Beyazıt Yerleşkesi'nin turizme açılma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İÜ Beyazıt Yerleşkesi dış duvarlarının restorasyonunun tamamlanmasının ardından Yangın Kulesi'nin çevresine iskeleler kurularak restorasyonuna başlandığı ifade edilen açıklamada, kulenin restorasyonu süresince İstanbullular'a hava durumunu gösteren ışıklandırma sisteminin hizmet veremeyeceği bildirildi. Restorasyon çalışmaları yapılırken aydınlatma armatürlerinin zarar görmemesi için önceki gün söküldüğü ifade edilen açıklamada, restorasyon sırasında Yangın Kulesi'nin dış aydınlatması ile İstanbul siluetine renk vermeye devam edeceği kaydedildi.