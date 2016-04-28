Beyaz'a 'terör örgütü propagandası' soruşturmasında takipsizlik kararı

Televizyondaki Beyaz Show programının 8 Ocak tarihli yayınına Diyarbakır'dan telefonla bağlanan Ayşe Çelik isimli öğretmenin sarf ettiği sözler nedeni ile programın sunucusu Beyazıt Öztürk ve programın sorumlusu Kadir Turnalı hakkında “Terör örgütü propagandası” suçundan başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma sonucunda, sunucu Beyazıt Öztürk hakkında takipsizlik kararı verilirken, Ayşe Çelik ve programın sorumlusu Kadir Turnalı hakkında ise “Terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Bakırköy Adliyesi’ne gidip “Hepimiz Ayşe öğretmeniz” diyerek kendini ihbar eden 30 kişi hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan davanın iddianamesinde, T24 yazarı Oya Baydar, eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, Prof. Gençay Gürsoy,sanatçı Ferhat Tunç, avukatlar Bahri Belen, Ergin Cinmen ve insan hakları savunucusu Şanar Yurdatapan gibi isimler suçlanıyor. Davanın ilk duruşması 23 Eylül'de görülecek.

"Hepimiz Ayşe Öğretmeniz" diyen 30 kişiye "terör örgütü propagandası" davası!

Beyaz Show'da "Ayşe Öğretmen yalnız değildir" protestosu!

Kanal D'ye "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen cezası!