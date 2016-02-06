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Beyaz Show'da 20 yıl sonra bir ilk!

RTÜK, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a Ayşe Öğretmen'in yaptığı konuşma nedeniyle 850 bin lira para cezası vermişti

06 Şubat 2016 12:34

Beyaz Show'a bağlanarak "çocuklar ölmesin" dediği için hedef haline gelen Ayşe Öğretmen'in sözleri sonrası başlayan tartışma Kanal D'nin Beyaz Show için daha önce yapmadığı bir uygulamayı devreye soktu. Kanal yönetimi, bu yıl 20. yılını dolduran Beyaz Show'un bu haftaki bölümünü banttan yayınladı.

Beyaz Show, önceki yıllarda sadece yılbaşı gecelerinde bant yayın yapıyordu.

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show, dün akşam (5 Şubat 2016) canlı değil banttan yayınlandı. Cumhuriyet'in haberine göre, izleyenleri şaşırtan bu uygulamayla, Beyaz Show’a telefonla bağlantı da yapılamadı. RTÜK, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a Ayşe öğretmenin yaptığı konuşma nedeniyle 850 bin TL para cezası vermişti. 

Programın önümüzdeki hafta yayınlanmayacağı öne sürüldü

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