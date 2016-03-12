Beyaz Saray’ın yalanlamadığı röportajı Sabah yalanladı

Sabah gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama ile söyleşi yapan The Atlantic dergisinden Jeffrey Goldberg “Obama, Erdoğan’ı ılımlı bir Müslüman lider olarak görüyordu. Ama artık Erdoğan’ı bir fiyasko, otoriter bir lider addediyor” sözlerinin Beyaz Saray tarafından yalanlandığını iddia etti.

Beyaz Saray’dan Obama’nın söyleşisiyle alakalalı herhangi bir yalanlama gelmezken gazetede Ragıp Soylu imzasıyla yayımlanan haberde “The Atlantic dergisinin dün yayınladığı röportajda Başkan Obama'nın Erdoğan'ı Müslüman dünyasının Batı ile Doğu'yu birleştirecek bir lideri olarak gördüğü fakat bu fikrinden daha sonra vazgeçtiği iddia edilmişti. Makalenin yazarı Jeffrey Goldberg'in kişisel görüşlerinin de yer aldığı haberde, Obama'nın Erdoğan'a Suriye'ye ‘büyük ordusuyla istikrar getirmediği için de’ tepki duyduğu öne sürüldü” diye yazıldı.

Gazete, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mark Stroh ile konuştuğunu ileri sürerken haberinde şu ifadelere yer verdi:

ABD Başkan'ı Barack Obama'nın bir Amerikan dergisine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili dile getirdiği iddia edilen ifadelere Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.

The Atlantic dergisinin dün yayınladığı röportajda Başkan Obama'nın Erdoğan'ı Müslüman dünyasının Batı ile Doğu'yu birleştirecek bir lideri olarak gördüğü fakat bu fikrinden daha sonra vazgeçtiği iddia edilmişti. Makalenin yazarı Jeffrey Goldberg'in kişisel görüşlerinin de yer aldığı haberde, Obama'nın Erdoğan'a Suriye'ye "büyük ordusuyla istikrar getirmediği için de" tepki duyduğu öne sürüldü.

"TÜRKLERİN BAKIŞ AÇISI ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mark Stroh, derginin ifadelerini yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DAEŞ'e karşı mücadelede anahtar öneme sahip bir ortak olduğunu hatırlatan Stroh, "yönetimimiz NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğine sıkı bir şekilde bağlıdır. Başkan [Obama] ülkenin Avrupa, Ortadoğu ve Müslüman dünyası arasında oynadığı köprü rolünü de dikkate alarak, Türk ortaklarımızın bakış açısına özel bir önem vermektedir. " dedi.

"OBAMA VE ERDOĞAN SIK SIK GÖRÜŞÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Obama'nın DAEŞ'e karşı mücadeleden, Suriye'deki şiddetin azalmasına kadar pek çok konuda sık sık görüşmeler yaptığını hatırlatan Beyaz Saray Sözcüsü Stroh, "Suriye'ye gelince, Başkan Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için onu takdir ettiğini daha önce söyledi. Ortak meydan okumalara karşı ortaklara olarak birlikte durmaya devam edeceğiz" dedi.