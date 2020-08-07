Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci: Koronavirüs hiçbir zaman tamamen yok edilemeyecek

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) hiçbir zaman tamamen yok edilemeyeceğini ancak 2021'in başı itibariyle milyonlarca dozda aşısının hazır olabileceğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, gazeteci Greta Van Susteren'e konuşan Fauci, süregelen çalışmalarda başarı sağlanması halinde yeterli dozda aşının hazır olacağını ve aşının sadece ekonomileri güçlü ülkelere değil, düşük ve orta gelirli tüm ülkelere ulaştırılmasını umduklarını belirtti.

Fauci ayrıca pandemiye neden olanın yeni bir koronavirüs olduğunun ve bilim dünyasının hala bu virüsle ilgili yeni şeyler öğrendiğinin de altını çizerek, olası bir aşının uzun vadeli koruma sağlama garantisinin olmadığına da vurgu yaptı.

"Aşırı bulaşıcı"

Reuters haber ajansıyla yaptığı röportajda da virüsün hiçbir zaman tamamen yok olmayacağının ardındaki nedenin, bu virüsün "aşırı bulaşıcı" olmasına dayandığını söyleyen Fauci, "İyi bir aşı ile kamu sağlığı önlemleri sayesinde bunu geride bırakabileceğimizi düşünüyorum" dedi.