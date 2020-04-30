Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: Verilere göre remdesivir ilacı Covid-19 hastalarına iyi geliyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Gilead Sciences tarafından geliştirilen deneysel antiviral ilaç konusunda iyi haberler olduğunu söylerken, Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, verilere göre ilacın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan hastalara iyi geldiğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Fauci, umut verici gelişmelere rağmen remdesivir isimli ilaç üzerinde daha fazla analiz yapılması gerektiğini ifade etti.

Fauci, remdesivir alan Covid-19 hastalarının plasebo verilenlerden yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini ve bunun "çok önemli" olduğunu ifade etti.

Gilead, çarşamba günü yapılan açıklamada Covid-19 hastaları üzerinde yapılan klinik denemelerde remdesivirin iyileşmeye yardımcı olduğunu gördüklerini ve ilacın hastalığın erken safhalarında kullanıldığında daha etkili olduğunu söyledi.

İlaç hakkındaki gelişmeler uzun süredir birçok farklı grup tarafından dikkatle takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) geçen günlerde yanlışlıkla yayımladığı bir belgede ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etmişti.

Dr. Fauci, verilere göre ilacın iyileşme süresini kısalttığını gördüklerini söyledi. Fauci, ilacın hâlâ incelenmesi gerektiğini söyledi ve ekledi; "Remdesivir bir tedavi ihtimalinin kapısını açtı".

ABD lideri Trump, ilaçla ilgili olarak, "Bu üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz bir başlangıç" dedi.

Eski ABD Gıda ve İlaç Yönetimi Direktörü Scott Gottlieb, ilacın acil durumlardan kullanılmasına izin verilmesi için yeterince veri olduğunu ifade etti.

Henüz yeni tip Koronavirüs'e karşı onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor, ancak dünyanın farklı noktalarında birçok farklı yöntem deneniyor.