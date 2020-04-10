Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: Tedbirler uygulanırsa ABD halkı yaz tatillerine çıkabilir

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızı kontrol altına alınırsa ABD'de vatandaşların yaz tatiline çıkabileceklerini söyledi.

CBS This Morning programına katılan ABD'nin en yetkin Koronavirüs uzmanı olan Dr. Fauci, "Aile buluşmaları, düğünler, tatillerle dolu klasik bir yaz düşünebilir miyiz?" sorusunu yanıtladı. Fauci, "İhtimaller arasında" dedi. Fauci'nin 'klasik bir yazın gerçekleşmesi için' uyarıları şöyle oldu:

"Bunu dikkatle söylüyorum çünkü daha önce söylediğim gibi ülkeyi yeniden açtığımızda salgının her an yeniden baş gösterebileceğini bu nedenle bunu hızlıca tespit edip, sert bir şekilde izole etmeli, takip etmeli ve şu anki duruma gelmesine izin vermemeliyiz. Yani evet yapmamız gerekenleri yaparsak normal bir yaz geçirebiliriz"

Fauci, normal hayata dönüşün "aç kapa tuşu" gibi olmadığını da hatırlattı. Fauci, "Aşamalı olmalı ve ülkenin neresinde yaşadığınıza bağlı olmalı. Önümüzdeki 30 günün sonuna gelirken normalleşme sürecine yönelmeye başlarız gibi görünüyor. Ne kadar hızlı ilerleyebileceğimize bakarız ve umarım bu yaz o noktaya gelmiş oluruz" dedi.

"Trump ekonomiden endişeli, mayıs başında ülkeyi normale döndürmek istiyor"

ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal" emri altında yaşarken The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre ekonominin durumundan endişelenen Donald Trump, ABD halkının Mayıs 1'de iş başı yapması için bir strateji geliştirmeye çalışıyor.

TIKLAYIN | The Washington Post: Ekonomiden endişeli Trump, gelecek ayın başında hayatın normale dönmeye başlaması için harekete geçti