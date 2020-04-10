The Washington Post: Ekonomiden endişeli Trump, gelecek ayın başında hayatın normale dönmeye başlaması için harekete geçti

T24 Dış haberler

ABD'de Trump hükûmetinin ülkede hayatın gelecek ay normale dönmeye başlaması için harekete geçtiği iddia edildi.

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekonominin durumundan endişelenen Donald Trump, kapalı kapılar ardında müttefikleri ile ABD halkının Mayıs 1'de iş başı yapması için bir strateji geliştirmeye çalışıyor.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" şartlarında yaşıyor.

Habere göre Trump, dışarıdan danışmanlık desteği aldığı isimlerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki iş yerlerinin bu ay bitmeden açılması konusunda da fikir alışverişi yaptı.

ABD'de son üç haftada en az 16 milyon kişi işsiz kaldı.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği günlük Koronavirüs'le mücadele brifinginde, "ABD, tepenin en üstüne geldi. Umarım çok, çok, çok yakın zamanda iş başı yapacağız" dedi.

İddialar, sağlık uzmanları arasında endişe yarattı. Birçok uzman, salgının tam anlamıyla durdurulmasından önce normal hayata dönmenin hasta sayısında artışa sebep olacağını söylemişti.