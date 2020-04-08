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Koronavirüs

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: Sonbahara kadar salgını kontrol altına alırız ama virüs ortadan kaybolmayacak

08 Nisan 2020 13:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Dr. Anthony Fauci, sonbahar aylarına kadar Covid-19 salgınının kontrol altına alınmış olacağını düşündüğünü belirtti.

Beyaz Saray'da konuşan Dr. Fauci, okulların gelecek sonbahar döneminde zamanında başlayıp başlamayacağıyla ilgili olarak, "Kesin bir tahmin yapmak mümkün değil, ama bence gelecek dönem iyi durumda olacağız" dedi.

ABD'nin en yetkili Koronavirüs uzmanı olan Fauci, salgın konusunda birçok şeyin belirsiz olduğunu belirtse de, sonbahara kadara yeterince zaman geçmiş olacağını düşündüğünü belirtti.

Fauci, "Sonbahara geldiğimizde bu durumu yeteri kadar kontrol altına almış olacağız. Şimdi olduğu gibi olmayacak" dedi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı, "Unutmayın, daha farklı olacak çünkü bu virüs ortadan kaybolmayacak" diye konuştu.

Fauci, okullar açıldığında da bazı ek önlemler alınması gerekeceğini vurguladı.

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