Beyaz Saray fikir değiştirdi: Dışarı çıktığınızda yüzünüzü örtün

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ABD Başkanı Donald Trump, haftalar önce "gerek olmadığını" söylese de dün, hükûmetinin yeni tip Koronavirüs salgınını yavaşlatmak için maske kullanılması hakkında "ulusal bir tavsiye yayınlayacağını" söyledi. Trump, insanlara mümkün olduğunca maske yerine atkı kullanmalarını tavsiye etti.

Beyaz Saray'daki Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü mitinginde konuşan Trump, aldıkları yeni önlemleri açıkladı ancak henüz bunları zorunlu kılmadı.

Medikal maskelerden bahseden Trump, "Sanırım o zorunlu olmayacak, çünkü bazı insanlar takmak istemiyor" dedi ve ekledi; "ABD halkının yüzünü örtüp örtmek istemediğine kendisi karar verebileceğini" söyledi.

ABD'de tıbbi koruma ekipmanları konusunda büyük bir kıtlık yaşanıyordu, dolayısıyla bu kararın nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Trump, "Birçok yönden atkılar daha iyi, daha kalınlar" diyerek insanları maske yerine yüzlerini koruyacak başka kumaş ürünlere yönlendirmeye çalıştı.

ABD lideri yaptığı konuşmada, yeni "tavsiyelerin" ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili bir bilgi sunmadı, ancak konuya yakın kaynaklar, yönetimin "kılavuz"u hazırlamaya başladığını ifade etti.

Görev Gücü'nden Deborah Birx, maske takılmasının insanlara "hastalıktan korunduklarına dair yanlış bir güvenlik hissi" vermemesi gerektiğini ifade ederek, bir kez daha evede kalmalarını söyledi.

Trump ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, pandeminin ilk günlerinde sağlıklı insanların maske takmasının gereksiz olduğunu ve hatta ters etki yaratabileceğini söylemişti.

Dün ABD'de ilk kez bir günde Koronavirüs nedeniyle bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 245 binden fazla vaka tespit edildi ve 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray Görev Gücü'ndeki doktorlar kurallar ve tavsiyelere uyulsa bile 100 bin ila 240 bin arası ölüm beklediklerini ifade etti.