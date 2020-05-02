Beyaz Saray, Dr. Fauci'nin Trump hükûmetinin pandemiye verdiği karşılığı inceleyen Kongre komitesine ifade vermesini engelledi

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Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün önde gelen isimlerinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin gelecek hafta Trump hükûmetinin pandemiye verdiği karşılığı inceleyen Kongre komitesine ifade vermesi engellendi.

Muhalefetin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde incelemeyi yürüten komitenin sözcüsü, Beyaz Saray'ın Dr. Fauci'nin ifade vermesine izin vermediğini ifade etti

Sözcünün kararı duyurmasının ardından Beyaz Saray bir açıklamada bulunarak süreçte görev almış isimlerin ifade vermesinin "ters etki yaratacağını" ifade etti ve "Uygun bir zamanda ifade verilmesi için Kongre ile iş birliği yapılacağını" belirtti.

Fauci'nin 6 Mayıs'ta ifade vermesi bekleniyordu. Beyaz Saray'ın kararından önce de The Washington Post gazetesi, Fauci'nin ifade vermeye gitmeyeceğini ifade etmişti.