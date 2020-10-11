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Dünya

Beyaz Saray doktoru: Trump artık Koronavirüs bulaştırma riski taşımıyor

11 Ekim 2020 10:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisiyle ilgilenen Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Trump'ın artık başkalarına virüs bulaştırma riski taşımadığını söyledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Doktor Conley, ABD Başkanı'nın cumartesi günü Covid-19 testi yaptırdığını ve artık başkalarına virüs bulaştırma riski taşımadığını açıkladı. 

Öte yandan Conley'nin açıklamasının Trump'ın testinin negatif çıktığına işaret edip etmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

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Beyaz Saray'ın zaman çizelgesine göre Trump'a virüsün bulaşmasının üzerinden 10 gün geçti.

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