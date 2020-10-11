Beyaz Saray doktoru: Trump artık Koronavirüs bulaştırma riski taşımıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisiyle ilgilenen Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Trump'ın artık başkalarına virüs bulaştırma riski taşımadığını söyledi.
The Guardian'ın aktardığı habere göre, Doktor Conley, ABD Başkanı'nın cumartesi günü Covid-19 testi yaptırdığını ve artık başkalarına virüs bulaştırma riski taşımadığını açıkladı.
Öte yandan Conley'nin açıklamasının Trump'ın testinin negatif çıktığına işaret edip etmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TIKLAYIN - Trump canlı yayında öksürük krizine girdi; konuşmakta zorlandı
Beyaz Saray'ın zaman çizelgesine göre Trump'a virüsün bulaşmasının üzerinden 10 gün geçti.