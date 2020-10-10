Trump canlı yayında öksürük krizine girdi; konuşmakta zorlandı

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Geçen hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, kişisel olarak kampanya çalışmalarına katılıp miting alanına dönmeye hazırlansa da Fox News canlı yayınında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cuma günü Telefon bağlantısıyla Sean Hannity'e konuşan Trump'ın yayın sırasında sık sık sesi çatallaştı ve öksürdü. Trump'ın bir noktada öksürmeye başlayınca telefonu sessize aldığı dikkat çekti.

Söyleşinin sonlarına doğru Trump, neden internet üzerinden yapılacak bir canlı yayın tartışmasına katılmak istemediğini konuşmakta zorluk çekti.

Ses tonu ve sık sık öksürmesi sosyal medyada gündem olsa da, Trump söyleşi boyunca sık sık kendini iyi hissettiğini vurguladı.

Trump, "Doktorlar çok iyi durumda olduğumu düşünüyor" dedi. ABD lideri, Hannity'nin şu ana kadar test yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili sorularını cevaplamaktan kaçınırken, cumartesi günü test yaptıracağını ifade etti.

ABD Başkanı, uzmanların hâlâ bulaş riski oluşturabileceği değerlendirmelerine rağmen bu akşam Beyaz Saray balkonundan halka seslenecek. Bu, Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana düzenlediği halka açık ilk etkinlik olacak.

Daha sonra pazartesi günü Trump, Florida eyaletine geçecek ve burada bir miting organize edecek. Trump 2020 kampanyası, mitingin geçmişte olduğu gibi kapıları açık bir hangarda mı yoksa tamamıyla açık havada mı yapılacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Beyaz Saray'ın zaman çizelgesine göre Trump'a virüsün bulaşmasının üzerinden 10 gün geçti.