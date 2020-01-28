Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen Orta Doğu Barış Planı'nı duyurmasının öncesinde, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını söyledi.
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Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını ve Türk gazetecilerin söz konusu basın toplantısına alınmadığını söyledi. Washington'daki yerleşik gazetecilerin basın toplantısına alınmadığını belirten Günay, akreditasyon başvurularının olumlu sonuçlanmadığını açıkladı.
Günay'ın paylaşımı şöyle: