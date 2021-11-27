T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak

"Varyant henüz ABD'ye ulaşmadı"

27 Kasım 2021 23:45

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının henüz ABD'ye ulaşmadığını ancak varyantın kısa sürede tüm dünyaya yayılacağını belirtti.
 
İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve mevcut koronavirüs aşılarına karşı dirençli olduğu düşünülen 'Omicron' isimli koronavirüs varyantına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci değerlendirmelerde bulundu.
NBC kanalına verdiği demeçte Dr. Fauci,"Henüz (Omicron varyantını) tespit etmedik. Ancak bu derece bulaşıcılık gösteren bir virüs varsa ve halihazırda İsrail ve Belçika'da ve başka yerlerde seyahatlere ilişkin ilgili vakalar görülmüşse; neredeyse kaçınılmaz bir şekilde bu virüs her yere yayılacak" dedi.
Fauci ayrıca, virüsün şu anda ABD'de olabileceği ihtimaline ilişkin soruya, "Buna şaşırmazdım" şeklinde cevap verdi.
anthonyfauciabdamerikabeyazsaray
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24