Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Vaka sayıları Omicron nedeniyle artacak, tedbir elden bırakılmamalı

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, dünya genelinde Omicron varyantı sebebiyle Koronavirüs vakalarının artmaya devam edeceğini ifade etti.

Fauci, ABD'lilerin Omicron varyantının eski varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa neden olduğu iddiaları karşısında tedbiri bırakmaması gerektiğini savundu.

ABC kanalında 'This Week' programına konuk olan Fauci, "Eğer çok çok çok sayıda insan hastalığı hafif geçiriyorsa, bu hastalığın daha hafif geçmesinin pozitif etkilerini ortadan kaldırabilir" dedi.

Fauci, "Özellikle aşı olmayanlar için endişeliyiz. Onlar, insanlara bulaşmakta olağanüstü yetenekli olan bu virüs karşısında en büyük tehlikede olanlar" dedi.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda Koronavirüs aşılarına destek için yaptığı açıklamaların kendisini memnun ettiğini belirten Fauci, ABD'nin halka test sağlamakta daha iyi olması gerektiğini savundu.