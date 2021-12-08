Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Omicron varyantının daha önceki varyantlardan daha kötü olmadığı neredeyse kesin

Amerikalı bilim insanı Anthony Fauci, Omicron varyantının şiddeti hakkında kesin sonuca ulaşmanın haftalar alacağını fakat elde edilen ilk bulgulara göre daha önceki varyantlardan daha kötü olmadığının 'neredeyse kesin' olduğunu söyledi.

Omicron varyantıyla ilgili bilinen ve bilinmeyenleri üç kategoriye ayıran Fauci, bunları 'bulaşıcılık', 'aşı', 'eski bağışıklıklara direnç' ve 'hastalığın şiddeti' olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı olan Fauci, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte bulaşıcılık açısından Omicron'un halihazırdaki baskın varyant olan Delta'dan daha hızlı olduğunun açık olduğunu belirtti. Omicron'da yeniden hastalanma oranı veya antikorlara direncin de daha yüksek olduğunu belirten Fauci, kullanılan aşıların etkinliğinin önünüzdeki gün veya haftalarda belli olacağını vurguladı.

"Daha az şiddetli"

Hastalığın şiddeti konusunda ise Fauci, Omicron'un Delta'dan daha şiddetli olmadığının "neredeyse kesin" olduğunu ifade etti.

Fauci, Güney Afrika'dan gelen hastaneye yatış verilerine bakıldığında ise "daha az şiddetli" olduğu yönünde işaretler olduğunu da vurguladı.

Bu konudaki değerlendirmelerin daha farklı coğrafyalardan gelen verilerle değişebileceğini belirten Fauci, en iyi senaryonun daha bulaşıcı olmasına rağmen daha az şiddetli atlatılan hastalık nedeniyle hastane yatış oranlarında sıçrama görülmemesi olduğunu söyledi.

Fauci en kötü senaryonun ise yüksek bulaşıcılıkla birlikte önceki hastalıklardan kazanılan bağışıklık ve aşıların etkisiz kalması ve şiddetli geçen hastalık nedeniyle yeni bir dalga görülmesi olduğunu söyledi fakat bunu beklemediğini belirtti.