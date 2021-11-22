Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Çift doz aşılılar, kendileri gibi aşılı aileleriyle bayramı maskesiz geçirebilir

ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs’e karşı çift doz aşı olanların, kendileri gibi aşı olanlarla birlikte maskesiz bir şekilde bayramları kutlayabileceğini söyledi.

CNN’e konuşan Dr. Anthony Fauci, ABD’de yaklaşan Şükran Günü ve sonrasında Noel ve yılbaşı sezonu için aşılıların bir araya gelebileceğini söyledi.

Fauci, aşılıların kendileri gibi aşılılarla maskesiz bir şekilde toplanabileceğini söyleyerek “Ben de ailemle böyle yapacağım” dedi.

Fauci, bayramlarda seyahat edeceklerin maskelerini takmalarını söyledi.