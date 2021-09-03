Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci: Üçüncü doz Covid-19'a karşı tam koruma için gerekli olabilir

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Covid-19’a karşı tam koruma için üç doz aşının gerekli olabileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Başkanı Dr. Fauci, İsrail’de yapılan iki araştırmayı örnek göstererek üçüncü doz aşı olan kişilerde enfeksiyon oranlarının düştüğünü belirtti.

Fauci, üçüncü doz aşının kalıcı olacağına dair bulgular olduğunu söyledi.

ABD’de üçüncü doz aşının uygulanmasına Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) karar verecek. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları, ikinci dozdan altı-sekiz ay sonra üçüncü doz için kullanım başvurusunda bulunmuştu.

Mu varyantı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından inceleme altına alınan yeni Mu varyantı hakkında da konuşan Fauci, oldukça ciddiye aldıklarını ancak henüz varyantın antikora karşı dirençli olduğuna dair yeterli klinik veri olmadığını söyledi.