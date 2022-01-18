Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci: Omicron'un Covid salgınında son dalga olduğunu söylemek için çok erken

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron varyantının “Covid salgınında son dalga” olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Video konferans şeklinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Dr. Anthony Fauci, hızla bulaşan Omicron’un sürü bağışıklığına neden olma ihtimaliyle ilgili “Umarım durum budur. Ancak bu, bir önceki varyantın oluşturduğu bağışıklıktan kaçan yeni bir varyant çıkmadığı sürece gerçekleşebilir” dedi.

Fauci, kamuoyunda Covid’le mücadeleyi yavaşlatan bazı durumlar olduğunu, bunun da virüsün yayılmasını kontrol etmeyi güçleştirdiğini söyledi.

Fauci “Maske takmak, aşı olmak gibi asit, normal, anlaşılması kolay önlemlere karşı bir miktar direnç var. Eğer toplum olarak önlemleri hep beraber alsaydık çok çok daha iyi durumda olurduk” dedi.

ABD'de Omicron varyantı son tespit edilen vakaların yüzde 94'ünü oluşturuyor.