Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci: Aşılama artarsa Covid-19 gelecek yıl endemi durumuna gelebilir; hayatımızı domine etmez

T24 Dış Haberler

ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’de aşılama oranları artarsa Covid-19’un gelecek yıl “endemik hastalık” konumuna düşebileceğini söyledi.

Reuters zirvesinde konuşan Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, aşı yaptırmayan kişileri aşı olursa ve iki doz aşılılar da hatırlatıcı doz olursa, Covid-19’un pandemiden endemiye geçebileceğini söyledi.

Fauci, hastalığın “endemi” seviyesine gelmesiyle virüsün tamamen yok olmayacağını ancak enfeksiyonların “hayatı domine etmeyeceğini” söyledi. Fauci, “İnsanlar hala enfekte olabilir, insanlar hala hastaneye yatabilir ancak bu o kadar düşük bir oranda olur ki sürekli virüsü düşünmek zorunda kalmayız” dedi.