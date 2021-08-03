Beyaz Saray: ABD, 60'tan fazla ülkeye toplam 110 milyon doz Covid aşısı gönderdi

Beyaz Saray, ABD’nin bugüne kadar 60’tan fazla ülkeye toplam 110 milyon Koronavirüs aşısı gönderdiğini açıkladı.

The Hill’de yer alan habere göre, ABD’de Biden yönetiminin Covid-19 aşısının başka ülkelere de dağıtımına yönelik koyduğu hedef kapsamında bugüne kadar 110 milyon aşı dağıtıldığı duyuruldu.

Öte yandan ABD’nin haziran sonuna kadar toplam 80 milyon doz aşı dağıtma hedefi kaçırılmış oldu.

ABD’nin gönderdiği 110 milyon, Dünya Sağlık Örgütü’nün desteklediği COVAX girişimi kapsamında gönderildi. Aşıların gittiği ülkeler arasında Endonezya, Filipinler, Kolombiya, Güney Afrika, Pakistan, Vietnam bulunuyor.

Biden, haziran ayında yaptığı açıklamada ABD’den başka ülkelere 500 milyon doz aşı gönderileceği taahhüdünde bulunmuştu.