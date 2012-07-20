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Beyaz, kalbine stent takıldığı yönündeki haberleri yalanladı!

"Medyaya yansıyan sağlığı ile ilgili haberler asılsız olup, Beyazıt Öztürk sorunsuz bir biçimde tatiline devam etmektedir"

20 Temmuz 2012 16:14

Bugün gazetesinde yer alan haberde, Beyaz'ın yoğun çalışma temposundan dolayı rahatsızlandığı ve kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilmesinin ardından operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Haberlere ilişkin, Beyazıt Öztürk cephesinden yalanlama geldi.

İşte o açıklama:

Değerli Basın Mensubu arkadaşlar ;
 
Bugün Beyazıt Öztürk hakkında medyaya yansıyan sağlığı ile ilgili haberler asılsız olup kendisi sorunsuz bir biçimde şuanda tatiline devam etmektedir. Sağlığından endişe duyup arayan herkese teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Beyaz Gösteri Hizmetleri

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