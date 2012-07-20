43 yaşındaki Beyaz'ın kalbinde tıklanıklık bulundu, stent takıldı

Beyazıt Öztürk kontrol için gittiği hastanede kalp damarında tıkanıklık olduğunu öğrendi.

Acil bir operasyon geçiren ünlü şovmenin kalbine stent takıldı. Beyaz “Dizi, reklam ve şov programım beni çok yordu” dedi



Yoğun çalışma temposu 43 yaşındaki Beyazıt Öztürk’ün vücudunu iflas ettirdi.



Öztürk, önceki gün apar topar operasyona alındı ve kalbine stent takıldı. Yıllarca sürdürdüğü Beyaz Show’un hazırlık sürecinde aşırı yorulan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz sezon da Yalan Dünya dizisineRıza karakteriyle dahil oldu.



Göğüsünde ağru hissetti



Yoğun çalışma programından dolayı sürekli zorlandığını ifade eden Öztürk geçtiğimiz günlerde de bir bankanın reklam kampanyası içinMaldivAdaları’na gitti. Çekimlerden sonra İstanbul’a dönen Öztürk göğsünde, bir ağrı hissetti ve doktora gitti.



Sağlık durumu iyi



Öztürk’ün, özel bir hastanede yapılan kontrolleri sırasında kalp damarında tıkanıklık tespit edildi. Acil bir operasyonla anjiyo yapılan Öztürk’ün kalbine stent takıldı. Yakınlarından öğrenilen bilgiye göre ünlü sunucunun sağlık durumu iyi.



Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde birmekan çıkışı gazetecilere “Bu sezon çok yorucu geçti. Dinlenmek için tatile ihtiyacım var” demişti.