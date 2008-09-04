Beyaz Holding’in kilometre taşları

Paralar Beyaz Holding'e gitti

Beyaz İletişim Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 23 Eylül 1998’de kuruldu ve kısa sürede çok sayıda iştirakli holdinge dönüştüAlmanya’da görülen davada Deniz Feneri Derneği’nin gayri resmi muhasebesini tuttuğu belirtilen Firdevsi Ermiş’in, paravan olduğunu iddia ettiği Weiss GmbH şirketinden para transferi yapıldığını öne sürdüğü Beyaz Holding, daha önce de çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Beyaz Holding’in kuruluşu ve iştirakleri şöyle:- Beyaz İletişim Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 23 Eylül 1998’de kuruldu. Şirketin 30 Ekim 2003 tarihli toplantısında sermaye 300 milyar TL’den 700 milyar TL’ye çıkarıldı.Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Aykut Zahid Akman ve Mehmet Gürhan 140’ar milyar TL ile şirkette eşit paya sahipti.- Beyaz İletişim, 21 Temmuz 2004’te unvan değişikliğiyle Beyaz Holding Anonim Şirketi oldu. Kurucular Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Zahid Akman ve Mehmet Gürhan. Sermayesi 720 milyar TL olan holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını Zekeriya Karaman üstlenirken, Mustafa Çelik başkan yardımcısı, İsmail Karahan da yönetim kurulu üyesi oldu.- 26 Mayıs 2005 tarihli 2004 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda yine Zekeriya Karaman kalırken Zahid Akman başkan yardımcısı, İsmail Karahan da yönetim kurulu üyesi oldu.- 21 Temmuz 2005’te yapılan yönetim kurulunda şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi Zahid Akman ortaklıktan ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla ilgili dilekçenin kabul edilirken boşalan yönetim kurulu üyeliğine Çelik’in atandığı belirtildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, başkan yardımcısı Mustafa Çelik ve İsmail Karahan da yönetim kurulu üyesi oldu.- 21 Temmuz 2006 tarihli 2005 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin sermayesi 2 milyon YTL’ye çıkarıldı. Artırım sonrası Zekeriya Karaman’ın holdingdeki payı 780 bin YTL’ye çıkarken, Çelik’in 400 bin YTL, Karahan’ın 400 bin YTL, Mehmet Gürhan’ın 400 bin YTL ve Ömer Zahid Karaman‘ın payı da 20 bin YTL’ye çıktı.- 23 Mayıs 2007 tarihli 2006 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda da şirket sermayesi 5 milyon YTL’ye çıktı. Artırım sonrası Zekeriya Karaman’ın holdingdeki payı 2 milyon 900 bin YTL, Mustafa Çelik’in 1 milyon YTL, İsmail Karahan’ın 1 milyon YTL, Mehmet Habip Karaman‘ın 50 bin YTL ve Ömer Zahid Karaman’ın payı da 50 bin YTL’ye çıkarıldı.- Beyaz Holding, Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetler Limited Şirketi’nin 92’sine sahip görünüyor. Bu şirketin yüzde 4 hissesi Hacı Nayır, yüzde 4 hissesi de Harun Kapıyoldaş adına kayıtlı.- Beyaz Holding ayrıca Merkez Medya Ltd. şirketinin yüzde 75 hissesine sahip. Şirketin yüzde 25 hissesi de Numan Usta adına kayıtlı.- Beyaz Holding, Atlas Pazarlama ortaklarından Hacı Nayır ve Hüseyin Akçalı’ya ait olan hisseleri 31 Ocak 2001’de Merkez Medya’nın ortaklarından A. Zahid Akman’a ait hisseleri 27 Mayıs 2005’te, Usta’ya ait hisseleri de 13 Aralık 2005’te devraldı.