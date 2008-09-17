Beyaz Hoca Fox'tan kovuldu

Fox TV'de Kutsal Yolculuk programında çarpıcı yorumlarıyla dikkat çeken Zekeriya Beyaz'ın programına son verildi. Fox TV, sözleşmeye aykırı hareket ederek Beyaz Hoca'nın İbo Show programına katılmasını gerekçe gösterdi.



'TÜRBAN SAĞLIĞA ZARARLIDIR' DEMİŞTİ



Zekeriya Beyaz, kendi programında Uzaylı Türkücü Mustafa Topaloğlu'nun eşinin sağlık nedeniyle türbanını çıkardığını açıklaması ile ilgili yaptığı yorumda, "Kuran'da da türban diye, örtünme diye birşey yok. Türban sağlığa zararlıdır" demişti.



İşte Zekeriya Beyaz'ın olay yaratan ve programının sona ermesine sebep olan o sözleri:



"Bana mektup yazıyorlar, 'Hocam gece yatarken başımı sıkı sıkı kapatıyorum. melekler saçımı görmesin' diye. Bir kere aşırı biçimde saçı kapatmak sağlığa uygun değildir. Başını açmanın İslama aykırı olduğu tezi kaynaksızdır. İslama göre bayanlar veya erkeklerin saçları kutsal değildir, melun da değildir. Saçlar cenabı hakkın bize verdiği bir aksesuardır, güzelliktir. İslamiyet güzellikleri reddetmez, güzellikleri teşvik eder. Müslüman güzel olacak, bakımlı olacak. Saçıyla, başıyla her şeyiyle. Müslüman güzeldir, giyimiyle kuşamıyla, her şeyiyle güzeldir."







AKP'NİN ETKİSİ VAR MI?



İddialara göre, Zekeriya Beyaz'ın 'Türban sağlığa zararlı' şeklindeki yorumu AKP çevrelerini rahatsız etti. Bu rahatsızlık, Fox TV'nin Amerikalı yönetimine de bildirildi. AKP ile iyi ilişkiler içinde olan Fox yönetimi, bu rahatsızlığı dikkate aldı ve Beyaz Hoca ile yapılan sözleşmedeki bir maddeye dayandırılarak işine son verildi.



