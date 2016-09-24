Beyaz Futbol, film oluyor!

Futbol yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, oyuncu oldu. Tatile çıkan 'Beyaz Futbol' ekibinin maceralarını anlatan ‘Adam mısın!’ adlı film kasımda vizyona girecek.

Duvar’ın haberine göre, filmin hareketli sahnelerinden birinde, Ahmet Çakar ‘Mario’, Sinan Engin ‘samuray’, Rasim Ozan Kütahyalı ‘vampir’, Abdülkerim Durmaz ‘Azrail’, Ertem Şener ise ‘sünnet çocuğu’ olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Cihat Zembat ve Volkan Serdar Yıldız’ın yazdığı, yapımcılığını Cihat Zembat ve Suat Küçükaydın’ın yaptığı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği Filmhane imzalı film, 18 Kasım’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.