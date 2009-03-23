Beyaz eşya Van'ı karıştırdı!

Van'da bir vatandaşın kendi parasıyla satın aldığı beyaz eşyayı seçim yardımı sanan bir grup DTP'li eşyanın bulunduğu kamyoneti yakma girişiminde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Akköprü Mahallesi'nde beyaz eşya yüklü kamyoneti gören bir grup DTP üyesi aracı durdurdu. Kent merkezindeki bir beyaz eşya mağazasına ait kamyonetin etrafını saran ve sürücü ile yanında bulunan görevliyi araçtan indiren DTP'yi grup, aracı yakma girişiminde bulundu.



Mahalle sakinlerinin durumu DTP'li yöneticilere ve polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen DTP Van Merkez İlçe Başkanı Selahattin Endakçi, partililerini sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.



Polis ekipleri ise gerekli incelemeyi yapmak üzere aracı Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Yapılan incelemede araçtaki beyaz eşyaların yardım olmadığı, Van'da bir vatandaş tarafından beyaz eşya dükkanından satın alındığı belirlendi.

