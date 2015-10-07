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'Beyaz bayrak’lı diyaliz hastasının hikayesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki beyaz bayrakla görüntülenen diyaliz hastası, sokağa çıkma yasağı sırasında zor anlar yaşadığını söyledi

07 Ekim 2015 14:16

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağı sırasında beyaz bayrakla çekilmiş fotoğrafla gündeme gelen diyaliz hastası Seyit Hasan Tekin yaşadıklarını anlattı: “Polisi aradım. ‘Çubuğa beyaz bez bağlayın gelin’ dediler.”

DHA’dan Ahmet Akkuş imzalı habere göre; Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında sosyal medyada elinde beyaz bayrakla ambulansa giderken çekilmiş fotoğrafı ile gündeme gelen 69 yaşındaki diyaliz hastası Seyit Hasan Tekin, sokağa çıkma yasağı sırasında zor anlar yaşadığını anlattı.

Nusaybin’in Yenituran Mahallesi Azizoğlu Sokak’ta oturan, sokağa çıkma yasağı sürerken rahatsızlandığını belirten Tekin “Acil servisi aradım, bize ‘Çarşı merkezindeki Dörtyol’a gelin. Sizin evin orası çok tehlikelidir’ dediler. Ben de 155 polis hattını aradım polis de ‘Çubuğa beyaz bez bağlayın gelin’ dedi” ifadelerini kullandı.

 

"Ambulans doğum hastasını almaya gitti, biz orda kaldık"

 

Tekin, o anları şöyle aktardı: “Ben, eşim ve bir komşumuzla beraber elimize aldığımız beyaz bayraklarla sokağa çıktık. Polis aracıyla karşılaştık, bizi durdurup nereye gittiğimiz sordular. Diyaliz hastası olduğunu ve hastaneye gideceğimi söyledim. ‘Gidebilirsiniz biz hastalara ve kadınlara bir şey demiyoruz’ dediler. Evimizden yaklaşık 1500 metre uzaklıktaki Dörtyol’a ulaştık. Bir ambulans geldi biz de bizim çağırdığımız ambulanstır diye durdurduk. Bizim için mi geldiniz diye sorduğumda bir doğum hastasını almaya geldiklerini söylediler. Ambulans doğum hastasını almaya gitti, biz orda kaldık.”

 

“Diyaliz hastasıyım dedim, ambulansta yer yok dediler”

 

Dörtyol mevkiinde bir süre beklediklerini belirten Tekin yeniden 112 Acil Servisi telefonla aradıklarını söyledi. Tekin, bu kez kendilerine 4 kilometre mesafedeki Otogar Mevkii’ne ya da 1 kilometre mesafedeki Hükümet Konağı veya Ahmet Kaya Köprüsü üzerine gelmelerinin istendiğini söyledi.

Acil servisin söylediği yerlerin uzak olduğunu söylediğini belirten Tekin, “Çare olmayınca eve dönmeye karar verdik. Eve giderken doğum hastasını alan ambulans bize doğru gelince ben de durdurdum. Onlardan rica ettim, diyaliz hastasıyım hastaneye gitmek zorundayım dedim. Onlar da yer olmadığını, beni alamayacaklarını söylediler. Baktılar ki çaresizim bir kişi önden çıkıp arka tarafa bindi. Ben de tek başıma ambulansın önüne bindim. Ailem beyaz bayrakla eve döndü. Biz de hastaneye gittik. Beni tedavi altına aldılar, gece 3’te tedavim bitti. Yasak kalkınca ben de eve geldim” dedi.

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