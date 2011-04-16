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Politika

BEYANNAMEDE İSTANBUL SÜRPRİZİ ANKARA (A.A)

16 Nisan 2011 18:53

-BEYANNAMEDE İSTANBUL SÜRPRİZİ ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iki yeni şehir kuracaklarını bildirerek, ''Ey muhalefet sakın siz de projelerinizi açıklarken bunu kapmaya kalkmayın. Patenti bize ait'' dedi. Erdoğan, partisinin 12 Haziran 2011 seçimleri için hazırladığı beyannameyi açıkladı. İstanbul'un nüfusunun 15 milyonun üzerinde olduğunu ve 17 milyona doğru artacağını belirten Erdoğan, ''Bunu düşünerek, İstanbul'da iki yeni şehir kuracağız. Bakınız iki yeni şehirden bahsediyorum. Biri Avrupa yakasında, biri Anadolu yakasında. Ey muhalefet sakın siz de projelerinizi açıklarken bunu kapmaya kalkmayın. Patenti bize ait'' diye konuştu. Erdoğan, 10 gün, 15 gün arayla yapacakları sunumlarda bu şehirlerin mimari çalışmalarını, animasyon projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, ''Bütün sermayeyi bugün tüketmeyelim diyoruz. Onları inşallah o açıklamalarda sizlere göstereceğiz'' dedi.

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