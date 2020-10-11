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Koronavirüs

BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan yardımcısı Orhan Laboç Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

11 Ekim 2020 11:49

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) yapılan açıklamada 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Orhan Laboç'un, yakalandığı Covid-19 rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."

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