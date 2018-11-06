BEÜ Grizu-263 uzay takımı Türkiye'nin en küçük mini küp uydusunu tasarlıyor

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ABD\'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, 5 santimetre boy ve genişliğinde tasarladıkları, Türkiye\'nin en küçük mini küp uydusunu 2020 yılında uzaya fırlatarak 3 yıl boyunca yörüngede tutup veri almayı planlıyor. Grizu-263 küp uydusunun adı da 1992\'de Zonguldak Kozlu\'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madencinin anısa ithaf edilmiş.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında farklı üniversitelerden 40 üniversitenin katılımıyla ABD\'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ile Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nün organize ettiği model uydu yarışmasında, tasarladıkları model uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başardı. Takım, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi\'nin ardından dünya ikincisi oldu. Başarılarını devam etmek isteyen takım, Türkiye\'nin en küçük mini küp uydusunu yapmak için proje geliştirdi. Çalışmaları devam eden mini küp uyduyu 2020 Haziran ayında uyduya fırlatmak isteyen takım, 3 yıl boyunca yörüngede tutarak veri almayı planlıyor.

3 YIL UZAYDA KALIP VERİ TOPLAMAYI HEDEFLİYORLAR

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, uydunun bütün yazılım kartlarını kendileri üreteceklerini söyledi. Farklı üniversitelerde yapılan küp uydunun 5\'er santim boy ve genişliğinde olması ile Türkiye\'de ilk olacağını ifade eden Duysal, şöyle dedi:

\"Bu küp uydunun önemli tarafı 500 kilometreyi düşük yörüngeye yerleştirip görüntü almasını sağlayacağız. Birkaç sensörle verileri almayı hedefliyoruz. Uzayda 3 yıl kalıp veri alınması planlanıyor. Şu an fırlatma tarih olarak 2020 yılı Haziran ayını düşünüyoruz. Bu uydunun maliyetlerinin düşük olması kısa sürede üretilmesine nediyle çok tercih edilen uydularıdır. Biz de yeni belirlenmiş olan mini küp uydusu üretmeyi uygun gördük. Bütün yazılım kartlarını biz kendimiz üreteceğiz. Proje kapsamında ortak iki üniversiteden teknik destek alıyoruz. İstanbul teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuarı ve Hollanda\'dan Delft Üniversitesi’nden teknik destek alıyoruz. Burada asıl amacımız teknoloji transferini gerçekleştirip bizim de ülkemizde yerli imkanlarla tamamı bize ait olan becerimizle kendi uydularımızı üretmektir.\"

\'DÜNYA İKİNCİLİĞİNDEN SONRA HAYALLERİNİ GENİŞLETTİLER\'

BEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Grizu-263 Uzay Takımı\'nın proje kapsamında ürettikleri uydunun çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarılarını daha da yükseğe taşımak için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Ekmekçi, \"Dünya ikinciliğinden sonra hayallerini daha da genişletmeye karar verdiler. Uydularını daha da yükselterek dünyada haberleşmeyi amaçlıyorlar. Küçük ölçekli uydularla istenilen fonksiyonları yerine getirilmesi hem maliyet açısından önemli hem de önümüzdeki teknolojide önemli fırsatlar sunmaktadır.\" dedi.

1992\'DE GRİZU PATLAMASINDA 263 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemal Büyükgüzel de Grizu-263 uzay takımının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, \"Grizu-263 öğrenci topluluğunun Zonguldak için önemli bir yeri var. 1992 yılındaki bir maden kazasında şehit olan madencilerin anısına yapılmış ama çalışmalarıyla da çok kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetmiş olan bir topluluğumuzdur. Geçen sene Amerika’da yapılan yarışmasında ikincilik gibi çok önemli derece almışlardır. Bu kapsamda tek tek tüm emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum\" dedi.



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