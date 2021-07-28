Better Call Saul'un yıldızı Odenkirk, sette fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Breaking Bad evreninde geçen Better Call Saul dizisinde başrolü oynayan Bob Odenkirk'ün sette fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Associated Press'e konuşan bir kaynak, set çalışanlarının 58 yaşındaki aktör için ambulans çağırdığını ve Odenkirk'ün salı akşamını hastanede geçirdiğini ifade etti.

Aktörün neden fenalaştığı veya ne kadar süre hastanede kalacağıyla ilgili bir açıklamada bulunulmadı.

James McGill'in nasıl Saul Goodman'a dönüştüğünü anlatan Better Call Saul dizisinin 6. ve final sezonunun çekimleri sürüyor. Final sezonunun bu sene yayınlanması planlanıyor.

Odenkirk, Goodman rolüyle 4 kez Emmy'ye aday gösterildi.