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Beton mikserin içinde sıkışan işçi hayatını kaybetti

10 gün önce de kabuk ayıklama makinesine elini kaptıran bir işçi yaşamını yitirmişti

13 Ekim 2016 17:06

Eskişehir'de beton mikseri temizlemek amacıyla içine giren 19 yaşındaki Murat Kazık, patronunun başından ayrılması sonucu bir başka işçinin mikseri çalıştırmasıyla sıkışarak hayatını kaybetti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Devlet Hastanesi İnşaatında (71 Evler) bulunan beton mikser makinesi içindeki beton donunca patronu Murat Kazık’ı temizlemesi için mikseri makinesinin içine soktu. Patron kimseye haber vermeden olay yerinden ayrılırken, mikserin içinde işçi çalıştığını bilmeyen başka bir işçi mikseri çalıştırınca, Murat Kazık hayatını kaybetti. 

Yaklaşık 10 gün önce yine Eskişehir Çifteler ilçesinde kabuk ayıklama makinesine elini kaptıran B.K isimli işçi yaşamını yitirmişti.

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İş cinayetiMurat KazıkEskişehir yeni kompleks Devlet Hastanesibeton mikser makinesi

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