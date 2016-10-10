Beton mikseri şoförü, çarptığı aracın sürcüsüne 572 bin lira ödeyecek

Hafta içinde bir beton mikseri Erdal Aksoy’un Bentley marka otomobilinin de bulunduğu 7 aracı ezdi. Diğer araçlar sorun değil ama Bentley’in 312 bini sigorta tarafından karşılanıyor. 884 bin TL'lik Bentley'in sigortanın karşılamadığı 572 bin lira ise şoför tarafından ödenecek.

Hafta içinde Maslak’ta bir beton mikseri 7 aracı ezdi. Neyse ki can kaybı olmadı ama bu olay sigorta açısından ciddi bir sıkıntıyı da ortaya çıkardı. 7 araçtan 6’sında eğer beton mikserinin trafik ve kasko sigortası varsa sorun yaşanmayacak. Sigorta şirketleri araçların hasarını karşılayacak. Ancak bir araç var ki aynı zamanda basının da ilgisini çekti. İşadamı Erdal Aksoy’un Bentley’i kazada ağır hasar aldı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, sigortacılar Bentley’in büyük ihtimalle pert olduğunu yani sigortanın aracı tamir ettirmeyeceğini yeni araç satın alması için Aksoy’a para ödemek zorunda kalacağını söylüyor. İşte sorun da burada ortaya çıkıyor. Çünkü aracın yaklaşık değeri 884 bin lira civarında. Sigorta şirketleri ise trafik sigortası ve kasko dahil en fazla 312 bin lira ödeme yapacak. Geriye kalan 572 bin lira ise mikserin sahibi şirketten istenecek. Şirket ise eğer iyi niyetli değilse dönüp parayı şoförden tahsil edecek.

Sigortalar 312 bin lirayı karşılıyor

Olayı adım adım anlatalım. Eğer araç perte çıkarsa Bentley’in kaskosunu yapan şirket Aksoy’a aracın değerini yani yaklaşık 884 bin lirayı ödeyecek. Bu para ile Aksoy yeni bir araç satın alacak. Hasarlı araç ise sigorta şirketinin olacak. Ardından Bentley’in kasko sigorta şirketi bu tutarı mikserin trafik sigortasına rücu edecek. Trafik sigortası bu olayda araç başına 62 bin lirayı karşılayacak. Üstünü beton mikserinin kaskosu varsa oradaki ihtiyari mali mesuliyet sigortası nedeniyle kasko şirketine rücu edecek. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kasko sigortasında genelde (bu olayda şirket farklı bir mali mesuliyet sigortası almış olabilir) 250 bin lirayı geçmediği için 250 bin lira da mikserin kaskosundan tazmin edilecek. Toplam 312 bin (62+250) lirayı tahsil eden Bentley’in kasko sigortası şirketi geri kalan tutarı ise büyük bir ihtimalle beton mikserinin kayıtlı olduğu şirketten isteyecek. Şirket geri kalan 572 bin lirayı cebinden karşılayacak. Olayın en acı yanı ise şirket isterse dönüp bu parayı şoförden isteme hakkına sahip.

Lüks araçlara ek teminat da verilmiyor

Sigorta şirketleri araç sahiplerini mağdur etmemek için piyasa değeri ile kasko değeri arasında bir fark olduğunda bu farkı ödeme gibi ek taminet de veriyorlar. Ancak şirketler piyasa fiyatı ile kasko fiyatı arasındaki fark yüksek olabileceği için Bentley, Meserati Jaguar gibi araçları bu ek teminat dışında tutuyor.