T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Besteci Ertuğ Ergin hayatını kaybetti

İTÜ Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü mezunu olan Ertuğ Ergin hayatını kaybetti

15 Aralık 2012 11:26

Besteci ve aynı zamanda yan flüt sanatçısı Ertuğ Ergin (42), hayatını kaybetti.

İTÜ Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü mezunu olan Ergin 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Candan Erçetin, Sibel Tüzün ve Harun Kolçak gibi ünlü isimlere vokal yapan Ergin, aynı zamanda iyi bir yan flüt sanatçısıydı.

Beste çalışmalarıyla da dikkat çeken Ertuğ Ergin, Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Ufuk Çakır, Hande Yener ve Zeynep Casalini gibi isimlere beste verdi. Kendisine ait ‘Hayatım ve ‘A1` isimli iki albümü bulunan Ergin`in cenazesi, bugün Karamürsel Kayacak Camii`nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
 
Beste çalışmaları:
 
Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Ufuk Çakır,Hande Yener ve Zeynep Casalini’ye bestelerini verdi.
 
Hande Yener: Kim Bilebilir Aşkı ve Yola Devam şarkıları

ETİKETLER

ertuğ erginkanserölümbesteyan flütvokalitükonservatuarkaramürsel kayacak cami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24