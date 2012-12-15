Besteci Ertuğ Ergin hayatını kaybetti

Besteci ve aynı zamanda yan flüt sanatçısı Ertuğ Ergin (42), hayatını kaybetti.

İTÜ Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü mezunu olan Ergin 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Candan Erçetin, Sibel Tüzün ve Harun Kolçak gibi ünlü isimlere vokal yapan Ergin, aynı zamanda iyi bir yan flüt sanatçısıydı.

Beste çalışmalarıyla da dikkat çeken Ertuğ Ergin, Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Ufuk Çakır, Hande Yener ve Zeynep Casalini gibi isimlere beste verdi. Kendisine ait ‘Hayatım ve ‘A1` isimli iki albümü bulunan Ergin`in cenazesi, bugün Karamürsel Kayacak Camii`nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.



Beste çalışmaları:



Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Ufuk Çakır,Hande Yener ve Zeynep Casalini’ye bestelerini verdi.



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