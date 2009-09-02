Besteci Nevit Kodallı öldü

Kalp krizinden öldüğü belirtilen Kodallı’nın cenazesi yarın Mersin’de toprağa verilecek.

Devlet sanatçısı unvanlı ünlü besteci Nevit Kodallı (80), dün yaşadığı Mersin’in Erdemli ilçesinde denize girmek isterken aniden fenalaşınca eşi Olcay Kodallı sağlık ekiplerini çağırdı. Kodallı, hastaneye götürülürken tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Kalp krizinden öldüğü belirtilen Kodallı’nın cenazesi yarın Mersin’de toprağa verilecek. 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı’nda kompozisyon öğretmenliği yapan Kodallı 1955-1991 arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefliği, 1989 - 1993 arasında Ankara Konservatuarı’nın müzik ve müzikoloji bölümü başkanlığı yaptı. Bir dönem Kültür Bakanlığında “bakan danışmanı” olarak çalıştı.