T24 LogoT24 Logo
Magazin

Besteci Nevit Kodallı öldü

Devlet sanatçısı unvanlı besteci Nevit Kodallı Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girmek isterken aniden fenalaştı.

02 Eylül 2009 03:00

Kalp krizinden öldüğü belirtilen Kodallı’nın cenazesi yarın Mersin’de toprağa verilecek.

Devlet sanatçısı unvanlı ünlü besteci Nevit Kodallı (80), dün yaşadığı Mersin’in Erdemli ilçesinde denize girmek isterken aniden fenalaşınca eşi Olcay Kodallı sağlık ekiplerini çağırdı. Kodallı, hastaneye götürülürken tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizinden öldüğü belirtilen Kodallı’nın cenazesi yarın Mersin’de toprağa verilecek. 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı’nda kompozisyon öğretmenliği yapan Kodallı 1955-1991 arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefliği, 1989 - 1993 arasında Ankara Konservatuarı’nın müzik ve müzikoloji bölümü başkanlığı yaptı. Bir dönem Kültür Bakanlığında “bakan danışmanı” olarak çalıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24