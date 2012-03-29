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Dünya

Beşşar Esad Annan planını kabul etti

Esad, yaptığı açıklamada 'Kofi Annan'ın hazırladığı planı kabul ettiğini ve başarılı olmasını istediğini' bildirdi.

29 Mart 2012 22:20

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın ülkedeki şiddeti durdurmaya yönelik hazırladığı 6 maddelik planını kabul ettiğini açıkladı.

 
20 yıl ardan sonra Bağdat'ta toplanan Arap Birliği toplantısında, 'Kofi Annan'ın barış planının gecikmeden uygulanması çağrısı' yapıldı.
 
Bu açıklamanın ardından bir açıklama da hedefteki adam Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’dan geldi.
 
Esad, yaptığı açıklamada 'Kofi Annan'ın hazırladığı planı kabul ettiğini ve başarılı olmasını istediğini' bildirdi.
 
Suriye’nin resmi haber ajansında yayımlanan haberde Esad’ın "Suriye'nin krizi sona erdirme sürecinde Annan'ın misyonun başarılı olabilmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağı" sözlerine de yer verildi.

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