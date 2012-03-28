Erdoğan'dan Medvedev'e: Esad'la olmaz bunu görün

Suriye lideri Beşar Esad'ın Annan Planı'nı kabul ettiği gün, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan mesajlar geldi. Bunlardan biri, kabul haberinin öncesi Rusya lideri Dimitri Medvedev'e yönelik iken, biri de kabul haberinin sonrasında Esad'a güvensizlik yönündeydi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki nükleer güvenlik zirvesi sona erdi. Zirveye katılan Başbakan Erdoğan da, Seul'den Tahran'a geçti.

Erdoğan'ın zirvenin son günü Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile yaptığı görüşmede gündem Suriye'ydi. Erdoğan, Medvedev'e "Esad ile olmaz bunu görün" dedi.

Ümit Çetin'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, bu mesajı sonrası Esad'ın Annan'ın 6 maddelik planını kabul ettiği haberini alan Erdoğan yine konuştu: "İnanmıyorum, güvenmiyorum."

Yanında sadece Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olan Erdoğan'ın, “Bugüne kadar devam eden ikna çalışmalarında hiçbir gelişme olmadı. Esad, demokratik adımların atılması konusunda verdiği sözlere rağmen gerekli adımları atmadı. Dünya kamuoyunun da adım atacağına inancı kalmadı. Bunu sizin de görmenizi bekliyoruz. Suriye’nin artık ikna olmayacağını artık görün. Artık Esad ile olmayacağını görün. Rusya büyük bir ülke ve dünyada önemli söz hakkına sahip. Dünya barışı için bir adım atın” dediği belirtildi.

'İnanmıyorum, güvenmiyorum'

Başbakan Erdoğan'ın, Beşşar Esad’ın 6 maddelik Annan planını kabul ettiği haberini Güney Kore dönüşü aldığının belirtildiği haberde, Annan'ın Erdoğan’ı Pekin’den aradığı ve Esad’ın bu adımını ilettiği kaydedildi.

Haberde, bu haberi temkinli karşıladığı belirtilen Erdoğan'ın Tahran yolunda kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamaya da yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanı, ben ve Dışişleri Bakanım bu kadar muhabbetimiz bu kadar hukukumuz olmasına rağmen daha önce sonuç alamadık. İnanmıyorum, güvenmiyorum."