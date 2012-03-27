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Dünya

Esad kalesinden ilk kez çıktı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bugün ikinci sürprizi de muhaliflerin kalesi Humus kentini ziyaret etmesi oldu.

27 Mart 2012 22:53

 

BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın 6 maddellik barış planını kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bugün ikinci sürprizi de muhaliflerin kalesi Humus kentini ziyaret etmesi oldu.
 
Suriye ordusu ile muhalifler arasında aylardır çatışmaların yaşandığı Baba Amr mahallesini ziyaret eden Esad, askerler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
 
Baba Amr mahallesindeki ziyaret sırasında Esad için sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözden kaçmadı.
 
Uluslararası haber ajansı Reuters, Suriye devlet televizyonundan aldığı görüntüleri bu karelerle servis etti.
 
 

Suriye'de 9 bin kişi öldü

 
 
BM'den bugün yapılan açıklamada ise Suriye'de şiddet olaylarının başlamasından bu yana öldürülenlerin sayısının 9 bine çıktığı belirtildi.

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