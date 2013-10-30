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Yaşam

Besmele çekti diye otobüsten atıldı

ABD'de otobüse binen çocuğun ağzından Arapça bir şeyler döküldüğünü duyan otobüs şoförü, çocuğu 'terörist' olmakla suçlayarak otobüsten attı

30 Ekim 2013 14:56

ABD'de otobüse binen ve otobüs kartını ararken besmele çeken 10 yaşındaki çocuk, şoför tarafından belediye otobüsünden atıldı.

Brooklyn'deki evinden okula gitmek için otobüse binen 10 yaşındaki Müslüman çocuk, çantasında kartını bulmaya çalışırken besmele çekti. Ağzından Arapça bir şeyler döküldüğünü duyan otobüs şoförü, çocuğu "terörist" olmakla suçlayarak otobüsten attı.

Yaşadığı olayın etkisiyle eve giden çocuk, annesi ve babasına yaşadığı travmayı anlattı.

The Post'a konuşan ailenin avukatı Hyder Naqvi, "Aile yaşanan bu olaya çok üzüldü. Küçük bir çocuk olabilir, ama ırkçılığın ne demek olduğunu anlayabilecek yaşta" dedi.

Otobüs şirketi MTA'dan yetkililer daha sonra çocuğun ailesiyle iletişime geçerek şoförün kimliğinin belirlenmesi için aileye fotoğraflar gösterdi. Ancak söz konusu şoförün kim olduğunu söylemeyen aile, dava açmaya karar verdi.

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