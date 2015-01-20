'Beslenmek sadece karın doyurmak değildir'



Tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Uluslararası Yeşil Hafta Berlin'de devam ediyor. 80'incisi düzenlenen fuar kapsamında, ‘Dünya için ekmek' (Brot für die Welt) adlı yardım örgütü de bir kampanya ile sesini duyurmaya çalışıyor. Kampanyanın adı ‘Bıktık' ve beslenmenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyor. Yardım örgütü, bu kampanyayla dengeli beslenmenin kalori depolamaktan fazlası olduğuna dikkat çekiyor.

Dünya İçin Ekmek Örgütü'ünden tarım uzmanı Stig Tanzmann, ‘Bıktık' kampanyasıyla amaçlarının, ticaret, hayvancılık ve et ithalatının sorunlarına dikkat çekmek olduğunu belirtiyor. Kampanya ile Latin Amerika, Afrika, Doğu Avrupa ve Güney Asya'daki sorunları daha yoğun şekilde kamuoyu ile paylaşabildiklerini ifade ediyor. Stig Tanzmann, kampanyanın merkezinde ise beslenmenin sadece doymak olmadığını anlatmaya çalıştıklarını belirtiyor.

'Önemli olan neler üretildiği'

Stig Tanzmann, insanların sadece kalorilerle doyurulmaya çalışmadan, çok yönlü beslenmeyle vitamin ve mineral yönünden zengin sebze ve meyveleri yeterince tüketmesiyle ilgilendiklerini ifade ediyor. Bugüne kadar hasattan ne kadar verim elde edildiğiyle ilgilenildiğinin konuşulduğunu belirten Tanzmann, önemli olan tarım alanlarında ne üretildiğinin olduğuna dikkat çekiyor. Tarım uzmanı, 'Birçok küçük çiftçi şimdiye kadarki gibi hayatta kalmak için hep pirinç üretirse, yetersiz beslenme sorunuyla karşılaşacaklar. Ancak küçük tarım alanlarında farklı şeyler üretebilirlerse, daha iyi beslenebilir ve belki biraz da hasat kalacağından bunları satıp, kazanç da sağlayabiliriler' diyor.

'İsraf önlenmeli'

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar iki kat artması, buna bağlı olarak gıda ürünleri talebinin de hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu durumda dünya genelinde açlığın azaltılabilmesi için tarımda üretim verimliliğinin artması şart. Tarım uzmanı Tanzmann, dünyanın 'Bu kadar fazla et tüketilmesi gerekli mi?' sorusunun cevabına yönelmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tanzmann, hayvanları daha besili hale getirecek yem üretimleri nedeniyle bitkisel gıdalara pek alan kalmadığını belirtiyor.

Aynı zamanda yenmeyen yani atık etlerin Afrika'ya ihraç edildiğini belirten Tanzmann, bu nedenle Afrika'da hayvancılığın çöktüğüne dikkat çekiyor. Bunun beslenme ve hayvancılığın önemli bir kolunu oluşturduğu tarımcılık için kötü bir durum olduğunu vurgulayan tarım uzmanı, gıda israfının önemli bir sorun olduğunu belirtiyor. Tanzmann, uzun tedarik zincirleri ve güneydeki ülkelerin yetersiz depoları nedeniyle ürünlerin heba olduğunu belirtiyor.

Tarım uzmanı Tanzmann, üretimin nasıl artırılabileceğinin araştırılması gerektiğini belirtiyor. Uzman, özellikle de birbirini etkileyebilecek bitkilerin yetiştirilebileceği tropikal iklimlerde verimin arttırılabileceği görüşünde.