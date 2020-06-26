Beslenme Uzmanı'ndan YKS'ye girecek öğrencilere uyarı; sınavdan önce fast food tüketmeyin!

Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı için geri sayım başladı. Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, dışarıdan hazır yemek yenmemesini tavsiye ederek aşırı yağlı olduğu için fast food tüketmemek gerektiğini söyledi. Demir, "Mutlaka kahvaltı yapın, az yağlı, sindirmesi kolay, detoks etkisi yapacak sebze ve meyve tüketin. Bu süreçte zihni açsın diye yakınlarınızın tavsiye ettiği yeni besinleri denemeyin" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi’nden Beslenme Uzmanı Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, YKS sınavına girecek öğrencilere beslenme önerilerinde bulundu.

"Sebze ve meyve tüketin"

Sınavdan 3 gün önce beslenmeyi bir düzene oturtmak gerektiğini söyleyen Demir, "Çünkü vücut kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Bu süreçte özellikle kişiyi rahatsız edecek çok yağlı, baharatlı, gaz yapıcı besinlerden uzak durmak lazım. Vücudu rahatlatacak detoks etkisi yapacak besinler tüketmeliyiz. Sebze ve meyve yemeye çalışalım. Su miktarı yüksek olan kavun, karpuz gibi meyveleri tüketirsek daha iyi olur" diye konuştu.

"Evde yapılan besinleri tüketin"

Fast food ve paketli gıdalardan yoğun yağ içerdiği için uzak durulmasını tavsiye eden Demir, "Sınav günü kişide hazımsızlık yaratabilir o yüzden 2-3 gün öncesinden dışarıdan yemek yemeyi kesmek lazım. Zaten şu anda koronavirüs sürecinde olduğumuz için dışarıdan besin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Evde nasıl yapıldığını bildiğimiz besinleri tüketelim" dedi.

"Kahvaltıyı ihmal etmeyin"

Düzenli kahvaltının çok önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, "Çünkü gece boyu 6-8 saat aç kalıyoruz. Karbonhidrat güne başlarken zihnimizin çalışmasında etkili oluyor. Uyandıktan sonra 1 saat içerisinde kahvaltı yapmak gerekiyor. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek olmalı çünkü kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.



Beyaz ekmek ve şekerli besinler kan şekerinin dalgalanmasına neden oluyor. Bu da kişide dikkat dağınıklığı, yorgunluk, uyku hali yaratabiliyor. Yumurta örnek proteindir mutlaka tüketilmelidir. Anne sütüne eş değer tek proteindir. Sindirimi en rahat, vücutta emilimi kolaydır" ifadelerini kullandı. (DHA)