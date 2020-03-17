Beslenme konusunda toplumu yanlış yönlendirenlere ceza geliyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, gıda ve beslenmede toplumu yanlış yönlendirerek toplumu korku ve endişeye sevk edenler için ağır cezalar getirileceğini ve konuyla ilgili olarak 'Bilim Komisyonları' kurulacağını bildirdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AKP Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptığı açıklamada, gıda ve beslenme konusunda toplumu yanlış yönlendiren kişi ve medya kurumlarına yaptırım getiren bir yasal teklifinin Meclise sunulacağını bildirdi.

Son zamanlarda yetkisi olmayan kişilerin, her alanda yaptıkları açıklamalarla toplumu yanıltarak, korkuya ve endişeye sürüklediğini söyleyen Kılıç, "Şimdi bu sürecin ve insanların açıklamalarının sonunu getirecek düzenlemeler yapıyoruz. Özellikle gıda ve beslenme konusunda korkuya endişeye sevk eden yayınlar hakkında bir yaptırım getiriyoruz. Bu tür açıklamaları yapan kişiler ile yayınları yapan, yaptıran kurumlara ciddi müeyyideler gelecek" diye konuştu.

Kılıç, düzenlemeyle; bilimsel bir veriye dayanmayan söylemleri yayan, toplumun beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve dönüştürenlere; bunu yapan, yaptıran kuruluşlara cezai müeyyideler uygulanacağını dile getirdi.

"Her alanda konuşan insanların bir derinliği olamaz, bunlar bilimsel şarlatanlar"

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, şöyle konuştu: "Kimse 'Ben böyle biliyordum' deyip istediğini söyleyemeyecek. Çalışma hayatları sonlanmış, çalıştıkları süre içerisinde bilimsel başarı yakalayamamış bazı insanlar var medyada. Bunlar bir gün zeytinyağı, bir gün koronavirüs, başka bir gün ise çörek otuyla ilgili konuşuyor. Oysa bilim spesifik ve derinliği olan bir alan. Her alanda konuşan insanların bir derinliği olamaz. Kimsenin toplumu yanıltmaya hakkı yok. Ben bunlara 'bilimsel şarlatanlar' diyorum. Bugüne kadar bir cezai yaptırımı olmadığı için herkes istediği gibi konuşabiliyordu. Basın kuruluşları da reyting için bu insanlara yer verdi. Bu yayınların ve insanların önünü hukukla kesmek lazım. Çünkü bunlar topluma çok büyük zarar veriyor. Biz bu tür yayın ve insanlarla ilgili yasal bir düzenleme yapıyoruz çok yakında Meclis gündemine gelecektir."

Bu yöndeki yayınların daha çok gıda alanında yapıldığını ifade eden Kılıç, söz konusu durumun para, rant ve pazar ağı nedeniyle olduğunu söyledi.

Kılıç, "Bu medya maymunları kimin ekmeğine yağ sürdüklerini farkında olmadan yapıyorlar. Mesela, Türkiye'de en kontrollü üretimin yapıldığı sektörlerden biri beyaz et sektörüdür. Tavuğundan, civcivinden, yumurtasından, kesimine kadar her alan denetlenerek kontrol ediliyor. Ama birisi çıkıp 'Tavuk etlerini yemeyin, hormon ve antibiyotik kalıntısı var, kemiği çabuk kırıldığı için kansere neden oluyor' açıklamasını yapıyor" diye konuştu.

"Reytinglere alışmış şarlatanlar nedeniyle tavuk satışı azalıyor, bu sektöre yazık değil mi?"

Bilimsel verilerle konuşulsa buna herkesin destek olacağını vurgulayan Kılıç, "Reytinglere alışmış şarlatanların açıklamaları nedeniyle bir bakıyorsunuz tavuk satışı ülke genelinde azalıyor. Sizin böyle bir vicdansızlığa hakkınız var mı? Bu sektöre yazık değil mi? Binlerce aile işletme sermaye ve emek koyanlar var bunları altüst ediyorsun sonra hiçbir şey yokmuş gibi sallana sallana evine gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür açıklamaların bir yaptırıma tabi tutulması gerektiğini kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medyada bilimsel bir veriye dayanmadan yanıltıcı yayınları yapan ve yaptıranlara ceza gelecek. Sadece şahısla sınırlı değil, medya kuruluşlarına da bir cezai müeyyide gelecek. Çünkü makam, mekan onun, hangi adamı çıkaracağına iyi karar vermesi lazım bundan sonra. Her şarlatanı çıkarıp toplumu yanıltıcı bilgiler verirsen bu sorumsuzluk olur.

Medyanın en çok korktuğu kısım para kısmıdır. Ağır idari para cezaları olacak. Bunlar hakkında da tecriden ve tekrarı halinde kapatmalara kadar gidecek ağır yaptırımlar ve cezalar gelecek."

Bilim komisyonları kurulacak

Kılıç, elinde bir veri olan herkesin açıklama yapabileceğini, bilim insanlarının önünü kapatmak veya konuşmasını engellemek gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yapılacak düzenlemeyle sadece veriye dayanmadan ve topluma zarar veren açıklamaların önünü kesmek istediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu tür yayınların ve yayına katılanların açıklamalarını değerlendirecek bir bilim komisyonu kurulacağını ifade eden Kılıç, "Komisyon, hangi kuruluş ve hangi programın yanıltıcı vasfa girip girmediğine ilişkin tespitler yapacak. Bilim komisyonlarının nasıl çalışacağı alt mevzuatlarla belirlenecek. Nasıl ki Sağlık Bakanlığında Koronavirüs'le ilgili bir bilim heyeti oluştu, bu kurulun direktif ve almış oldukları kararlara göre birtakım önlemler alınıyor aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığında da buna benzer kurul kurulacak. Bilirkişilerden oluşacak komisyon bu yayınlar ve açıklamaları değerlendirerek karar verecek. Bu kurul şikayet veya resen devreye girerek gereken işlemleri başlatacak" şeklinde konuştu.