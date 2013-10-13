Beşir Atalay'dan Öcalan'a övgü, BDP'ye sert eleştiri

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinde kendilerinin BDP ile görüştüğünü, MİT'in ise 'farklı kesimlerle görüştüğünü açıkladı. Atalay, MİT'in görüştüğü bilinen Öcalan için "Onlar, bu konularda daha yetişmiş bu siyaset yapanlardan, daha olgun, daha makul yerdeler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kanal 7'de yayımlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AKP iktidarının ilk icraatının olağanüstü hal ve Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırmak olduğunu anımsatan Atalay, "Biz Türkiye 'yi o günlerden teslim aldık ve bugüne getirdik. Kürt siyasetçiler eğer ortalıkta konuşabiliyorsa 11 yıldaki bu değişimle konuşuyorlar. O yıllar, ne dil konuşulabiliyordu ne anadil akla alınabiliyordu, müzik kasetlerini millet, birbirine, kendi dillerinde, gizli veriyordu" dedi.

Demokratikleşme paketiyle ilgili BDP 'den gelen tepkilere de değinen Atalay, Türkiye'nin 11 yıldaki demokratikleşme adımlarının yarıdan fazla kısmının Kürtlerle ilgili olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili örnekler veren Atalay, "Türkiye o haliyle devam edemezdi. Biz Osmanlı'nın mirasını devraldık, ecdadımızın o geniş bakışını sürdürmek istedik. İçeride bütün vatandaşlarımızın kendi diliyle, diniyle kültürüyle özgürce yaşamasını hedef aldık ve onun için yaptık" ifadelerini kullandı.

BDP’lilerin söylemlerine eleştiri

Demokratikleşme paketinde Türkiye'nin bugüne kadar dokunamadığı hususların yer aldığını vurgulayan Atalay, paketteki maddeleri hatırlattı.

Paketin Türkiye'nin geneliyle ilgili olduğunu ancak en çok faydalanacak kesimin söz konusu bölgede yaşadığını dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Buna rağmen, siyasetçilere sorulmuş, birisi 'kabak', birisi 'gofret' diyor pakete. BDP'li milletvekili bunlar. Birisi 'lolipop', birisi 'kozmetik' birisi 'seçim paketi' diyor. Birisi, önceden başladı, bir eş başkan, 'Bizim için paketin hiçbir önemi yok' diyor daha paket çıkmadan. 'Basit düşünen bir iktidar' diyor paketi yürüten iktidarla ilgili. 'Süreci bitiren bir paket' diyor. 'Hükümet süreci fiilen bitirmiş haldedir' diyor, eşbaşkan diyor. 'Diyalog da yok süreç de yok' diyor. 'Korkak, ikiyüzlü, aymaz' diyor Başbakanımız için, eş başkan diyor bunları. Bunu şu anda siyaset yapan, bu işlerle güya daha makul olması gerekenler diyor.

Başbakan ‘ağzımdan çıktı bir defa’ diyor

Bunlar hiç siyaset olgunlukla bağdaşmayan, bırakın o nezaketini filan, Tayyip Erdoğan 'a 'korkak' diyor. Düşünebiliyor musun, Tayyip Erdoğan'a her şeyi söylesen bile 'korkak' diyemezsin. Tayyip Erdoğan ikiyüzlü değildir.

İktidar olarak ne söyledilerse hayata geçirdiklerini, söylemediklerini ise yapmadıklarını aktaran Atalay, "Biz bu sürecin içinde öyle tartıştık ki, Başbakanımıza bazı şeyler anlatırken, Başbakanımız dedi ki, 'Ben söz verdim. O benim ağzımdan çıktı bir defa, o olacak' o kadar. Biz böyle siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biz BDP’yle MİT diğer unsurlarla görüşüyor

"Bunlar cahilce, hiçbir siyasi olgunluk taşımayan bir uslüpla, bizimle görüşen arkadaşlar bunlar, sürecin yürümesi için zaman zaman görüşen arkadaşlar, bu ifadeleri kullanıyorlar" diyen Atalay, bunların bütün Türkiye'yi görmediklerini, dar gözlüklerle baktıklarını söyledi.

Atalay, "Biraz siyaset bilimi okusalar, biraz sosyoloji okusalar biraz tarih okusalar kendi o dar, şoven gözlüklerini çıkarıp da biraz şöyle Türkiye'nin geneline, dünyaya baksalar aslında yaptıklarımızı biraz anlayabilirler ama şu anda bizim yaptıklarımızı zerre kadar anlamadıklarını görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin başından beri Öcalan’la yapılan görüşmeleri yürüttüğü bilinen MİT’e değinen Atalay, ‘MİT’in görüştüğü kişiler’ diyerek Öcalan’a da göndermede bulundu:

"Biliyorsunuz istihbarat birimimiz, siyasi kesim dışındakilerle görüşüyor bu süreçle ilgili, isim veya konum vermeyeyim. Biz biraz daha BDP'lilerle görüşüyoruz, daha çok Adalet Bakanımız, zaman zaman ben, ikimiz birlikte. Ama MİT daha farklı kesimlerle. Onlar, bu konularda daha yetişmiş bu siyaset yapanlardan, daha olgun, bu işleri daha bilen ve daha makul yerdeler. Onu da burada bu vesileyle söylemek istiyorum. Bu işleri değerlendirirken biraz okuyarak, bilerek değerlendiriyorlar. Daha tutarlı, daha makul ve bu işi daha bilerek, Türkiye'yi, Türkiye'de neyin olup olamayacağını, süreç nasıl yürür, nasıl yürümez onu, onlar daha iyi biliyorlar."