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Beşir Atalay'da tezkere yorumu: Bu savaş tezkeresi değil

Başbakan Yardımcısı Atalay, TBMM'de kabul edilen tezkereyi değerlendirdi

04 Ekim 2012 20:16

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Meclis'te kabul edilen tezkereye ilişkin, “Bu tezkere bir savaş tezkeresi değil. Caydırıcılık özelliği var” dedi. Atalay, dün Akçakale'de 5 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili de ''Suriye kendi yaptığını kabul ediyor ve özür diliyor'' ifadesini kullandı.

TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:
 
Dünkü olaydan sonra Hükümetimizin önceliği uluslar arası kuruluşları konu üzerinde çalışmaya daveti oldu. NATO’nun aldığı karar çok önemli. Türkiye misilleme hakkını kullanmış oldu. Savaş tezkeresi değil bu. Türkiye’nin menfaatlerini koruma, ilerde muhtemel gelişmelerde ihtiyaç olursa kullanmak üzere diye bakmak lazım. Caydırıcılık özelliği vardır. Türkiye’nin bu tür konularda hakkını hukukunu iyi koruması önemlidir. Suriye kendi yaptığını kabul ediyor ve özür diliyor. Böyle bir şey bundan sonra olmayacak dedi. O da iyi. BM aracı oldu. BM, Suriye ile akşam görüştü ve o açıklamaları da yaptırmış oldular.

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